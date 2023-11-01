Азиатские индексы - 01-11-23

ТОКИО, 1 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.41% и составил 31601.65 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.53% и составил 2310.68 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.14% и составил 3023.08 пункта, а HANG SENG снизился на 0.06% и составил 17101.78 пункта.