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Азиатские индексы - 01-11-23

Азиатские индексы - 01-11-23

ТОКИО, 1 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.41% и составил 31601.65 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.53% и составил 2310.68 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.14% и составил 3023.08 пункта, а HANG SENG снизился на 0.06% и составил 17101.78 пункта.


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