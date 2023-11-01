Казахстан и Франция подписали декларацию о сотрудничестве в области стратегических минералов

Главы Казахстана и Франции в Астане подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Подписана совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Как вы видели, мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран. Для эффективной реализации запланированных мероприятий необходимо продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств», - сообщил президент Казахстана.

Токаев добавил, что он предложил создать специальную рабочую группу.

В ходе переговоров стороны особое внимание уделили расширению сотрудничества и в сферах торговли, экономики и инвестиций.

По итогам переговоров стороны подписали и другие соглашения. Затем Токаев и Макрон присутствовали на церемонии открытия казахстанско-французского бизнес-форума.

После Казахстана Эммануэль Макрон отправится в Узбекистан.