Президент Армении посетил открывшийся в Ехегнадзоре головной офис гражданской наблюдательной миссии ЕС

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян посетил открывшийся в Ехегнадзоре головной офис гражданской наблюдательной миссии ЕС.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента, глава миссии Маркус Риттер приветствовал президента и поблагодарил его за визит.

«Армения высоко ценит деятельность гражданской наблюдательной миссии ЕС», - сказал в приветственной речи президент Хачатурян.

В сопровождении Маркуса Риттера и чрезвычайного и полномочного посла ЕС в Армении Василиса Марагоса президент осмотрел офис и ознакомился с основными направлениями деятельности наблюдательной миссии.

Маркус Риттер представил Ваагну Хачатуряну подробности и основные моменты процесса мониторинга.

1-3 ноября президент РА Ваагн Хачатурян с насыщенной программой будет в Сюникской области. Он посетит крупные общины области.