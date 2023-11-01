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Иран увеличил добычу нефти до 3,4 млн баррелей в сутки

Иран увеличил добычу нефти до 3,4 млн баррелей в сутки

Уровень добычи нефти в Иране за последние два года с 2,2 миллиона баррелей в сутки вырос до 3,4. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра нефти Ирана Джавада Уджи.

«В начале работы (13-го) правительства суточная добыча нефти не превышала 2,2 млн баррелей. Благодаря мерам, принятым в течение 24 месяцев Министерством нефти (Ирана) для увеличения добычи нефти, сегодня мы достигли 3,4 млн б/с», - сообщил министр.

9 августа генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсан Ходжасте Мехр заявил, что Тегеран планирует к 22 сентября увеличить добычу нефти до 3,5 млн баррелей в сутки. Он напомнил, что в августе 2021 года суточная добыча нефти в Исламской Республике составила 2,2 миллиона баррелей. В мае этого года Уджи сообщил, что уровень добычи нефти в Иране превысил 3 миллиона баррелей в сутки.


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