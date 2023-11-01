Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял посла Японии Фукусиму Масанори, завершающего свою дипломатическую миссию в Армении.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата вице-премьера, Мгер Григорян подчеркнул важность развития армяно-японских дружественных отношений, поблагодарил посла за проделанную работу и пожелал новых успехов в его дальнейшей деятельности.

Вице-премьер представил послу Японии краткосрочные и среднесрочные потребности более чем 100 тысяч принудительно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха, поблагодарив Японию за поддержку Армении в трудных ситуациях.

Собеседники обсудили возможности развития торгово-экономических отношений между двумя странами, подчеркнув важность реализации большого потенциала сотрудничества в сферах высоких технологий, образования и туризма.