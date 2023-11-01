Ситуация на границе относительно спокойная: глава наблюдательной миссии ЕС в Армении
14:52, 1 Ноябрь 2023
Ситуация на армяно-азербайджанской границе на данный момент относительно спокойная.
Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил глава миссии наблюдателей ЕС в Армении Маркус Риттер.
«Ситуация на границе на данный момент относительно спокойная. Наши патрули, которые выезжают каждый день, на данный момент не замечают какого-либо роста напряженности. Похоже, сейчас у нас период затишья», - сказал Риттер.
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