Активно занимаемся вопросами захвата Азербайджаном должностных лиц Нагорного Карабаха и других людей: глава СК Армении

Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян представил подробности уголовного производства по факту этнической чистки, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Как передает «Арменпресс», на брифинге с журналистами Кярамян отметил, что уголовное производство касается исключительно этнических чисток, поскольку Следственный комитет не имеет полномочий проводить расследование на территории Нагорного Карабаха.

«Но есть нарушения международного гуманитарного права: агрессивная война, военные преступления, преступления против человечности, в том числе этнические чистки, которые являются элементом преступления геноцида и которые произошли с нацией. По этому поводу возбуждено уголовное производство. Причем данное разбирательство касается как реалий, произошедших до военных действий, например, незаконного блокирования Лачинского коридора, так и событий, произошедших после него. Мы все стали свидетелями того, что за короткий период времени 100 000 жителей вынуждены были покинуть свои дома под угрозой смерти», - сказал Кярамян.

По словам председателя СК, среди 16 подтвержденных плененных Азербайджаном лиц есть и чиновники, не занимавшие высокие должности.

«Мы очень активно занимаемся вопросами, связанными с захватом высокопоставленных чиновников и других лиц, пытками и любыми преступлениями против человечности», - подчеркнул Кярамян.