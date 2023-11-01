Армянский Docus в Product Hunt борется за то, чтобы стать продуктом дня

Объединяя знания и опыт лучших врачей мира с новейшими технологиями и искусственным интеллектом, армянский стартап Docus на платформе Product Hunt представляет новые технологические продукты и борется за то, чтобы стать продуктом дня.

Как передает «Арменпресс», проголосовать за продукт можно на

https://www.producthunt.com/posts/docus-ai?fbclid=IwAR1oDZwNrg36YzJR8illUlS32j3o9vGJVlqKeHHRfSENbpqOTw_6oB1lttw

«Docus, используя искусственный интеллект, анализирует симптомы вашей болезни и прикрепленные к ним результаты анализов, дает ответы на вопросы, связанные со здоровьем, а также формирует отчет о возможных заболеваниях и рекомендации. Этот отчет можно передать ведущим врачам США и Европы, чтобы обеспечить максимальную точность», - представил сооснователь стартапа Роберт Саркисян.

Подробнее о стартапе читайте в справке «Арменпресс».

Product Hunt помогает организациям-разработчикам программного обеспечения улучшить процесс расчетов и успешно реализовывать проекты.