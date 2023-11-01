Мэрия Еревана и ЕБРР расширят рамки сотрудничества: мэр принял делегацию банка

Мэр Еревана Тигран Авинян принял главу офиса Европейского банка реконструкции и развития в Армении Георгия Ахалкаци.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение мэрии Еревана, община реализует с банком различные проекты. План Еревана по управлению твердыми отходами предусматривает строительство нового мусорного полигона на территории, прилегающей к существующему полигону в Нубарашене и закрытие прежних как в Нубарашене, так и в Ачапняке.

В целях улучшения инфраструктуры городского освещения при содействии ЕБРР и Программы восточноевропейского партнерства по энергосбережению и окружающей среде (E5P) реализуется проект городского освещения Еревана.

Одним из важных проектов сотрудничества является и программа закупки автобусов. Уже привезено 87 автобусов марки «MAN».

Стороны высоко оценили сотрудничество банка и общины, с удовлетворением отметив его насыщенную повестку.

Мэр Тигран Авинян подчеркнул участие международных структур в развитии инфраструктуры Еревана и отметил, что община готова обсуждать и новые проекты.

Глава армянского офиса ЕБРР Георгий Ахалкаци, в свою очередь, подчеркнул, что ереванская община является для банка важным и надежным партнером, который обеспечивает реализацию новых проектов и расширение сотрудничества.