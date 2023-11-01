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Установление стабильного мира на Южном Кавказе - одна из основных целей Евросоюза: Василис Марагос

Установление стабильного мира на Южном Кавказе - одна из основных целей Евросоюза: Василис Марагос

Установление стабильного мира на Южном Кавказе является одной из главных целей Евросоюза.

Как передает «Арменпресс», это заявил глава делегации Евросоюза в Армении Василис Марагос на открытии головного офиса гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении.

«В рамках саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося в Гранаде в начале октября, Евросоюз вновь осудил военные действия Азербайджана против армян Нагорного Карабаха и подчеркнул необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Армении и Азербайджана. Мы по-прежнему привержены этим усилиям. Гуманитарные нужды более 100 000 жителей Нагорного Карабаха, нашедших убежище в Армении, находятся в центре нашего непосредственного внимания», - сказал он.

Посол добавил, что ЕС и Армения полны решимости - укреплять свои связи, работая над реализацией всего потенциала Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и Экономического и инвестиционного плана ЕС.


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