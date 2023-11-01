Время в Ереване: 11:07:36,   1 Ноябрь 2023

Египет разместил танки на границе с сектором Газа в районе КПП «Рафах»

Египет разместил танки на границе с сектором Газа в районе КПП «Рафах»

Египет разместил танки и другую бронетехнику на границе с сектором Газа КПП «Рафах». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает The Times of Israel.

Газета опубликовала фотографии, на которых видны десятки бронетехники, стоящие вдоль границы с сектором Газа.

Отмечается, что размещение бронетехники связано с тем, что Египет опасается потока десятков тысяч беженцев в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Именно по этой причине Египет до сих пор держит границу закрытой, пропуская в сектор Газа только грузовики с гуманитарной помощью.

The Times of Israel напоминает, что мирный договор 1979 года ограничивает количество сил, которые Египет может держать на Синайском полуострове, но ранее Израиль разрешал их увеличение для борьбы с исламистскими повстанцами в регионе.

Как сообщал ранее «Арменпресс», Египет 1 ноября впервые за последние недели откроет КПП «Рафах» для пропуска людей и примет 81 раненого из сектора Газа.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]