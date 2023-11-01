Эммануэль Макрон посетит Казахстан и Узбекистан для усиления влияния Франции в Центральной Азии

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября прибыл в Казахстан, после чего он посетит и Узбекистан для усиления влияния Франции в Центральной Азии.

Как передает «Арменпресс», France 24 отмечает, что после переговоров с Касым-Жомартом Токаевым в Астане будет подписан ряд контрактов, затем Макрон встретится со студентами, после чего отправится в Самарканд.

В администрации президента Франции отметили, что перспективы укрепления экономических связей двух стран, в частности, развитие торговли и расширение инвестиций, развитие сотрудничества в сфере энергетики, займут важное место в повестке переговоров с президентом Казахстана, как и международные и региональные вопросы.

В Елисейском дворце обозначили две основные цели визита французского лидера в страны Центральной Азии - диверсификацию стратегических и экономических связей и усиление присутствия посредством заключения контрактов в сферах энергетики, поставок полезных ископаемых, транспорта и авиации. Отметили и намерение усилить оборонное сотрудничество.

Как сообщает France 24, вместе с Макроном в визите участвуют министры промышленности, внешней торговли и руководители около 15 крупных компаний. Они будут работать над укреплением экономического партнерства с Казахстаном, где Франция является пятым иностранным инвестором после Китая. Франция, в частности, проявляет интерес к участию в проекте строительства первой атомной электростанции в Казахстане.

После Казахстана президент Франции вместе с министрами и руководителями крупных корпораций посетит Узбекистан, где пробудет до 2 ноября.