Египет разрешил вывезти из Газы тяжело раненых через КПП «Рафах»: France 24

Египет согласился принять на лечение тяжело раненых палестинцев сектора Газа, позволив проезд через Контрольно-пропускной пункт «Рафах», который был закрыт во время последнего палестино-израильского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает France 24 со ссылкой на источники.

Отмечается, что Египет 1 ноября примет 81 раненого.

«На контрольно-пропускном пункте, чтобы осмотреть раненых... и решить, в какие больницы их нужно доставить будут находиться медицинские бригады».

Эту информацию подтвердил один из сотрудников Службы безопасности КПП «Рафах».

США выразили надежду, что перевозка раненых создаст возможность для сотен американцев палестинского происхождения, находящихся в секторе Газа, покинуть территорию через КПП «Рафах». Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что, когда появится конкретная информация о такой возможности, граждане США в секторе Газа будут об этом проинформированы.

Иностранные правительства сообщили, что граждане 44 стран живут в секторе Газа, и работают в 28 различных организациях, включая структуры ООН.

В последние дни в сектор Газа через КПП «Рафах» въехали десятки грузовиков, доставляющих гуманитарные грузы жителям, находящимся в крайне критическом состоянии.

После нападения ХАМАС 7 октября Израиль объявил войну и интенсивно атакует сотни объектов в секторе Газа. В результате внезапного нападения ХАМАСа погибли около 300 израильских солдат и 1100 мирных жителей. ХАМАС захватил в заложники около 240 человек.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате израильских ударов погибли более 8500 человек, в том числе и тысячи детей. В секторе Газа возникла тяжелая гуманитарная ситуация.