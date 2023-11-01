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Фильм Амо Бекназаряна «Хас Пуш» будет показан в Музее современного искусства в Нью-Йорке

Фильм Амо Бекназаряна «Хас Пуш» будет показан в Музее современного искусства в Нью-Йорке

Фильм основоположника армянского кино Амо Бекназаряна «Хас Пуш», снятый в 1928 году, в 35-миллиметровой версии 3 и 13 ноября будет показан в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный киноцентр Армении. Пленка, хранящаяся в  архиве киноцентра предоставлена для показа в рамках сотрудничества между Национальным киноцентром Армении и Музеем современного искусства Нью-Йорка.

«Хас Пуш» - второй армянский фильм, который будет показан в одном из престижных музеев мира. Первой была 35-миллиметровая киноверсия фильма «Акоп Овнатанян» режиссера Сергея Параджанова (1967), восстановленного в 4K в январе 2021 года. Один экземпляр фильма был передан в Музей современного искусства в Нью-Йорке.


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