В рейтинговой таблице ФИДЕ из шахматистов Армении самый высокий рейтинг у Айка Мартиросяна

В рейтинговой таблице ноября Международной шахматной федерации 8 шахматистов Армении.

Как передает «Арменпресс», в рейтинге ноября Айк Мартиросян занял 34-е место, Габриэл Саркисян - 48-е, Грант Мелкумян - 94-е, Карен Григорян - 97-е. Айк Мартиросян в сравнении с рейтингом прошлого месяца продвинулся на 6 позиций.

В рейтинге женщин Элина Даниелян - 43-я, Лилит Мкртчян - 64-я, Анна Саркисян - 83-я, Мариам Мкртчян - 100-я.