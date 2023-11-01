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В Первопрестольном Святом Эчмиадзине проходит четырехдневное заседание Высшего Духовного Совета

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине проходит четырехдневное заседание Высшего Духовного Совета

31 октября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине под председательством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II  началось четырехдневное заседание Высшего Духовного Совета в расширенном составе.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Информационная система Первопрестола.

В начале заседания молитва, обращенная к Всевышнему. Затем Католикос принес патриаршее благословение и добрые пожелания духовенству и мирянам, прося руководства Святого Духа для успешного и эффективного прохождения заседания Высшего Духовного Совета.

На четырехдневном заседании будут обсуждены вопросы послевоенных вызовов, с которыми столкнулась страна, проблем принудительно перемещенных армян Арцаха, сохранения духовного и культурного наследия Арцаха, а также духовной, просветительской и социальной миссии Церкви.


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