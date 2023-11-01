В результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джабалия погибли 50 палестинцев

Израиль 31 октября нанес авиаудар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, в результате которого погибли 50 палестинцев. «Арменпресс» передает, об этом со ссылкой на агентство «Reuters».

Армия обороны Израиля сообщила, что во время удара по Джабалии был убит один из командиров радикального палестинского движения ХАМАС, сыгравший ключевую роль в планировании и осуществлении нападения на Израиль.

ЦАХАЛ также сообщил о гибели 11 израильских солдат. Это крупнейшие потери израильских вооруженных сил за один день с 7 октября, когда в результате внезапного нападения ХАМАСа погибли 300 солдат и около 1100 мирных жителей. Сейчас число израильских солдат, погибших в боях с ХАМАС, составляет 326 человек.

Представитель ХАМАС опроверг заявление Израиля о том, что один из высших командиров движения находился в Джабалии, и обвинил Израиль в использовании этого места как предлога для нападения на мирных жителей. Израиль, со своей стороны, неоднократно обвинял ХАМАС в размещении своих военных объектов вблизи гражданских инфраструктур.

После нападения ХАМАС 7 октября Израиль объявил войну и интенсивно атакует сотни объектов в секторе Газа. ХАМАС захватил в заложники около 240 человек.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате ответных ударов Израиля погибло более 8 500 человек.