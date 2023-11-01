Армения и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере труда и социальной защиты

В Тегеране состоялась встреча министра труда и социальных вопросов Армении Нарека Мкртчяна, находящегося с рабочим визитом в Исламской Республике Иран, с министром сотрудничества, труда и социального обеспечения Ирана Сейедом Сулат Мортазави. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство труда и социальных вопросов РА.

В ходе встречи были обсуждены возможности расширения сотрудничества между двумя странами в сфере труда и социальной защиты и вопросы, представляющие взаимный интерес.

В целях укрепления сотрудничества между двумя странами и обмена рабочей силой стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, согласно которому обязались объединить усилия в направлении обеспечения занятости, предотвращения нелегальной миграции и упрощения процесса обмена рабочей силой.

Также была достигнута договоренность о регулярном обмене информацией относительно имеющихся вакансий в разных отраслях, а также приобретения необходимой профессиональной квалификации в обеих странах.

Министр Мкртчян высоко оценил роль двусторонних дружественных отношений между Арменией и Ираном и выразил уверенность, что сотрудничество и в ближайшем будущем продолжит развиваться на основе интересов обеих стран и народов.

Сейед Сулат Мортазави поблагодарил министра за принятие приглашения и визит в Исламскую Республику Иран, отметив, что они готовы представить армянской стороне свой лучший опыт, потенциал и возможности во благо развития системы социальной защиты соседней страны.