Европейские индексы - 31-10-23
МОСКВА, 1 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.69% и составил 14810.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.89% и составил 6885.65 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7321.72 пункта, а российский RTSI снизился на 1.32% и составил 1079.88 пункта.
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