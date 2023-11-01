Европейские индексы - 31-10-23

МОСКВА, 1 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.69% и составил 14810.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.89% и составил 6885.65 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7321.72 пункта, а российский RTSI снизился на 1.32% и составил 1079.88 пункта.