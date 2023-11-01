Цены на цветные металлы - 31-10-23

ЛОНДОН, 1 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 31 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.49% и составила 2247.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.81% и составила 8120.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.20% и составила 2107.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.09% и составила 18060.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.20% и составила 24725.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.42% и составила 2438.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.