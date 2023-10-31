Генсек ООН заявил, что обеспокоен обострением конфликта Израиля и ХАМАС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен интенсификацией конфликта между Израилем и ХАМАС.

"Я глубоко встревожен обострением конфликта между Израилем и ХАМАС и другими палестинскими вооруженными группировками в секторе Газа. Сюда относится и расширение наземных операций Армии обороны Израиля, сопровождаемое интенсивными воздушными ударами, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказано в заявлении Гутерреша.