Суд в Дагестане арестовал семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Количество арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане выросло до семи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

Ранее сообщалось об аресте пятерых участников беспорядков.

"Рассмотрено два дела об административном правонарушении по ч 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток", - сказала Мамаева.