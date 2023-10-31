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Суд в Дагестане арестовал семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд в Дагестане арестовал семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Количество арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане выросло до семи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

Ранее сообщалось об аресте пятерых участников беспорядков.

"Рассмотрено два дела об административном правонарушении по ч 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток", - сказала Мамаева.


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