Суд в Дагестане арестовал семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
21:29, 31 Октябрь 2023
Количество арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане выросло до семи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.
Ранее сообщалось об аресте пятерых участников беспорядков.
"Рассмотрено два дела об административном правонарушении по ч 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток", - сказала Мамаева.
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