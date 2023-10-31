В США заявили о возросшей угрозе терактов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о возросшей угрозе терактов в Штатах на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Как заявил Рэй на слушаниях в комитете сената, уровень террористической угрозы был повышен в течение года, но "продолжающаяся война на Ближнем Востоке подняла угрозу нападения на американцев в США на совершенно другой уровень".

Ранее глава ФБР заявлял, что не владеет данными о том, что ХАМАС может "проводить операции" в Штатах, но исключать такую возможность нельзя.