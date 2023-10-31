Глава правительства РФ сообщил о росте ВВП за девять месяцев на 2,8%

Валовый внутренний продукт России за девять месяцев 2023 года вырос на 2,8%. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"Период адаптации к внешним вызовам в основном пройден, и по итогам текущего года мы ожидаем рост российской экономики. По результатам девяти месяцев увеличение валового внутреннего продукта составило 2,8% - это предварительная оценка Минэкономразвития", - сказал глава кабмина РФ.

По словам Мишустина, в сентябре показатель ВВП был вдвое выше - более 5% в годовом выражении. Он указал, что такая динамика стала возможна благодаря реализации поручений президента РФ Владимира Путина, работе по решению стратегических задач и адресной поддержке важных отраслей и предприятий.

"Уже к середине года экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня", - подчеркнул Мишустин. Однако, по его словам, некоторый спад сохраняется в нефтегазовом секторе. Как обратил внимание глава кабмина, экпортные маршруты в нем складывались десятилетиями, вкладывались серьезные инвестиции, поэтому "здесь требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями, найти новые рынки сбыта". "Но и здесь есть перемены. Растет добыча угля. В сентябре - более 2% год к году", - отметил премьер.

Также он обратил внимание на то, что в общую динамику роста ВВП вносит вклад отечественное производство и создание экономики предложения. По словам председателя правительства, выпуск промышленных товаров в стране увеличился более чем на 3% с января по сентябрь.

Мишустин подчеркнул, что локомотивом в этой сфере является обрабатывающая промышленность, ее рост за девять месяцев превысил 7%. "Основную поддержку уже пятый месяц подряд оказывает машиностроение с темпом свыше 22%. Вместе с химическим и металлургическим эти три комплекса дают почти 90% расширения выпуска обрабатывающих производств", - указал премьер. Также он отметил рост показателей в сферах компьютерной техники, электроники, оптических изделий, электрооборудования, мебели и других секторах.