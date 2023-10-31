Молдавские фермеры потребовали встречи с премьером

Молдавские аграрии требуют до конца недели встречи с премьером Дорином Речаном или грозят выйти на протесты. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в совместном заявлении Национальной федерации фермеров и ассоциации "Сила фермеров".

В Кишиневе 21 октября прошел Республиканский конгресс аграриев, на котором собрались более 600 фермеров, чтобы обсудить накопившиеся проблемы, связанные с проблемами погашения кредитов из-за неурожая и отсутствия поддержки со стороны властей. Исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко заявил, что аграрии настаивают на введении режима чрезвычайного положения в области сельского хозяйства из-за проблем с погашением кредитов.

"Наши организации требуют срочной встречи до пятницы, 3 ноября, с премьер-министром Молдавии. В противном случае фермеры с ноября начнут массовые протесты с использованием агротехники", - говорится в пресс-релизе ассоциаций.

Аграрии подчеркивают, что компетентные органы даже не пытаются вести диалог с представителями фермеров. При этом ситуация в аграрном секторе ухудшается с каждым днем. Давление кредиторов на фермеров существенно возрастает, у некоторых из них конфискуют технику и изымают земли. "Крупнейший транснациональный агрохолдинг страны интенсивно выкупает долги сельхозпроизводителей. При согласии властей процесс уничтожения микро-, мелких и средних фермерских хозяйств в сельской местности идет быстрыми темпами. Напряженность среди фермеров растет на фоне бездействия правительства", - отмечается в заявлении.