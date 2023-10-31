Госсекретарь США выступил за рассмотрение идеи гуманитарных пауз в Газе

США считают необходимым рассмотреть вопрос о введении гуманитарных пауз на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.

"Продовольствие, вода, лекарства и другая необходимая гуманитарная помощь для гражданского населения должны иметь возможность поступать в Газу. Гражданские лица должны иметь возможность держаться подальше от опасности. Выполнение данной задачи становится еще более сложным, поскольку ХАМАС использует гражданских лиц в качестве живого щита. Также необходимо рассмотреть вопрос о гуманитарных паузах", - сказал Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США.

Он добавил, что в Вашингтон в контактах с израильскими коллегами настаивает на необходимости соблюдения правил ведения войны и норм международного права. "Мы также подчеркиваем необходимость того, чтобы Израиль принимал все возможные меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - указал госсекретарь США.

Блинкен также выразил уверенность, что палестино-израильский конфликт в условиях отсутствия постоянного притока гуманитарной помощи в сектор Газа, вероятнее всего, будет только разрастаться.