ЕБРР готов оказать помощь желающим заняться бизнесом вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха

Министр финансов Армении Ваге Ованнисян 31 октября принял регионального директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу Алкиса Вриениоса Дракиноса (Alkis Vryenios Drakinos). Во встрече также принял участие глава ереванского офиса ЕБРР Георгий Ахалкаци.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства финансов, приветствуя гостей, Ваге Ованнисян подчеркнул важность проектов, реализуемых с ЕБРР в ключевых для Армении инфраструктурных отраслях.

Партнеры ЕБРР сообщили о готовности оказать поддержку вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха: обсуждаемая помощь может быть направлена ​​в основном на сектор малого и среднего бизнеса и желающим заняться предпринимательской деятельностью, а также на решение некоторых социальных проблем вынужденных переселенцев.

Министр поблагодарил ЕБРР за готовность и подчеркнул важность адресности запланированной поддержки, а также оценки и выявления необходимых потребностей.