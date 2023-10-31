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ЕБРР готов оказать помощь желающим заняться бизнесом вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха

ЕБРР готов оказать помощь желающим заняться бизнесом вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха

Министр финансов Армении Ваге Ованнисян 31 октября принял регионального директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу Алкиса Вриениоса Дракиноса (Alkis Vryenios Drakinos). Во встрече также принял участие глава ереванского офиса ЕБРР Георгий Ахалкаци.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства финансов, приветствуя гостей, Ваге Ованнисян подчеркнул важность проектов, реализуемых с ЕБРР в ключевых для Армении инфраструктурных отраслях.

Партнеры ЕБРР сообщили о готовности оказать поддержку вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха: обсуждаемая помощь может быть направлена ​​в основном на сектор малого и среднего бизнеса и желающим заняться предпринимательской деятельностью, а также на решение некоторых социальных проблем вынужденных переселенцев.

Министр поблагодарил ЕБРР за готовность и подчеркнул важность адресности запланированной поддержки, а также оценки и выявления необходимых потребностей.


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