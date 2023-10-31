Украина получила от Польши предупреждение о возможной блокировке КПП

Украина получила сообщение от Польши о возможной блокировке контрольно-пропускного пункта перевозчиками с 3 ноября и до конца года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".

"Такую информацию мы имеем. Сегодня вместе с польской стороной состоялась такая погранично-представительская встреча, на которой они (коллеги из Польши – ред.) сообщили, что с 3 ноября может произойти забастовка, или же в другой форме она как-то будет происходить и может продолжаться как минимум до конца этого года. Будут ее осуществлять перевозчики, которые хотят каких-то улучшений лично для себя и видят конкуренцию в украинских перевозчиках", - сказал Демченко.

По словам Демченко, Украина на данный момент ожидает детальных разъяснений со стороны Польши о том, какие действия могут предпринять польские перевозчики. Представитель Госпогранслужбы уточнил, что известно об их планах перекрыть пункт пропуска "Краковец-Корчева".

"Такая информация есть, и мы продолжаем ожидать разъяснения от польской стороны, чтобы можно было проинформировать участников движения, которые планируют пересекать границу после 3 ноября", - подчеркнул Демченко.