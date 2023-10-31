Председатель ЦБ считает важным интеграцию вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха на рынок труда

Предоставленная правительством Армении финансовая поддержка вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха будет способствовать увеличению внутреннего спроса в краткосрочной перспективе.

Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся 31 октября пресс-конференции сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян, подчеркнув, что наряду с увеличением внутреннего спроса, важно создание условий для вынужденных переселенцев из Нагорный Карабах по интеграции на рынок труда и в повседневную жизнь Армении, поскольку обратное может привести к определенным инфляционным явлениям.

“Получится, что с точки зрения предложения мы будем иметь некое неизменное или ограниченное состояние, то есть влияние на потенциальный ВВП будет ограниченным, в том случае, если у нас будет расширение в плане спроса”, - пояснил Галстян.

Председатель ЦБ видит два направления решения проблемы: обеспечить трудоустройство вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха таким образом, чтобы они включались в производительные отрасли и создавали благо, а до этого, в краткосрочной перспективе, попытаться облегчить их бремя.