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Председатель ЦБ считает важным интеграцию вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха на рынок труда

Председатель ЦБ считает важным интеграцию вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха на рынок труда

Предоставленная правительством Армении финансовая поддержка вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха будет способствовать увеличению внутреннего спроса в краткосрочной перспективе.

Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся 31 октября пресс-конференции сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян, подчеркнув, что наряду с увеличением внутреннего спроса, важно создание условий для вынужденных переселенцев из Нагорный Карабах по интеграции на рынок труда и в повседневную жизнь Армении, поскольку обратное может привести к определенным инфляционным явлениям.

“Получится, что с точки зрения предложения мы будем иметь некое неизменное или ограниченное состояние, то есть влияние на потенциальный ВВП будет ограниченным, в том случае, если у нас будет расширение в плане спроса”, - пояснил Галстян.

Председатель ЦБ видит два направления решения проблемы: обеспечить трудоустройство вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха таким образом, чтобы они включались в производительные отрасли и создавали благо, а до этого, в краткосрочной перспективе, попытаться облегчить их бремя.


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