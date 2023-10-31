Глава МИД Ирана с официальным визитом посетит Турцию
18:18, 31 Октябрь 2023
Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиян посетит с визитом Турцию в среду, обсудит региональные вопросы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в соцсети X МИД Турции.
"Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит со своим иранским коллегой региональные вопросы, стоящие на повестке дня, в частности, события в Палестине, а также наши двусторонние отношения", - говорится заявлении МИД Турции.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм