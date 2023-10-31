Франция предложила создать независимый орган контроля за коррупцией в ЕС

Власти Франции выступают за создание независимого органа контроля за коррупцией и конфликтом интересов в ЕС. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом пишет газета Politico.

По данным газеты, президент Франции Эммануэль Макрон и французский госсекретарь по делам Европы при МИД Лоранс Бун призывают страны ЕС поддержать план по созданию независимого надзорного органа, который бы отслеживал доходы чиновников ЕС. По мнению французских властей, этот механизм будет более эффективным, чем комитет по этике, предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Предложение Еврокомиссии — это начало, но я думаю, что мы можем и должны быть гораздо более амбициозными. После шока, вызванного несколькими коррупционными скандалами… нам необходимо восстановить доверие граждан к своим институтам", — заявила газете Лоранс Бун.