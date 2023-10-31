Рост показателя потребительских кредитов обусловлен в том числе ростом доходов: председатель ЦБ

По состоянию на конец сентября текущего года рост выданных резидентам потребительских кредитов составил 18,9 процента.

Как передает Арменпресс, об этом на состоявшейся 31 октября пресс-конференции сообщил председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян, коснувшись влияющих на рост потребительских кредитов факторов.

“Это вполне хороший, здоровый показатель. Это связано также с продолжающимся в Республике Армения ростом доходов в отдельных отраслях. Это также обусловлено естественным циклом роста отраслей, ведь если люди пользуются ипотекой, покупают недвижимость, естественно, после покупки или получения недвижимости им необходимо обставить, отремонтировать и сделать свои дома пригодными для проживания.

Поэтому мы считаем, что в этом году мы увидим предложения кредитных продуктов, достаточно здоровые темпы роста”, - выразил убеждение Галстян, отметив, что фактически по сравнению с прошлым годом, когда значительная часть финансов финансового сектора или банковской системы пришла от оказанных нерезидентами услуг, заметно, что кредитные продукты также имеют достаточно серьезный спрос и дали банковской системе возможность генерировать прибыль.