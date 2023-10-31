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В Катаре состоялась встреча главы МИД Ирана и главы политического бюро ХАМАС 

В Катаре состоялась встреча главы МИД Ирана и главы политического бюро ХАМАС 

Глава политического бюро исламского движения ХАМАС Исмаил Ханийе в среду встретился в Дохе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахияном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, на этой встрече министр иностранных дел ИРИ был проинформирован о последней ситуации в палестино-израильском конфликте.


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