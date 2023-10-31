Этот проект был беспрецедентным, и лично для меня это было делом чести: Давид Еремян

5 августа 2022 года компания “Еремян Проджектс” и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому “Еремян Проджектс” начала строительство уникального в Армении животноводческого комплекса в общине Ташир Лорийской области.

Официальное открытие комплекса состоялось 28 октября. Мы поговорили с генеральным директором компании “Еремян Проджектс” Давидом Еремяном о современной ферме, ее целях и планах на будущее.

- Господин Еремян, известно, что с 2019 года компания “Еремян Проджектс” обеспечивает свои рестораны молочной и мясной продукцией собственного производства, а с 2020 года эти высококачественные молочные продукты стали доступны и на массовом рынке. Почему Вы решили расширить производство в таких масштабах?

- Как мы и отмечали перед запуском программы, нашей целью было создание в Армении фермерского хозяйства, которое выведет животноводство и производство молока на новый уровень. Одной из целей и самым важным является обеспечение продовольственной безопасности в Республике Армения, поскольку наша стратегия работы по полностью замкнутому циклу “от семян к столу” позволяет нам контролировать каждый этап молочного производства, что во многом способствует преодолению сегодняшних задач обеспечение продовольственной безопасности.

Мы взяли на себя большую ответственность по развитию в Армении новой культуры современного животноводства и молочного производства: производить качественное молоко, поставлять качественное молоко, формировать новую культуру употребления качественного молока. Именно поэтому наша компания сделала беспрецедентные инвестиции в этом направлении.

К сожалению, в Армении фермы не работают по такой модели или работают очень немногие, и мы хотим, чтобы это стало новым словом, новой культурой и примером, как это было в случае с нашей фермой в Вайоц Дзоре.

- Сколько времени длились строительные работы, что уже готово на данный момент и что ожидается в ближайшем будущем? Встречались ли Вам препятствия на этом пути? Если да, то какие?

- Согласно меморандуму, общий бюджет проекта составил 43,5 млн долларов США.

Строительные работы длились 14 месяцев. Добиться такого результата в такие сроки – это, если ограничиться одним словом, фантастика. И я хочу поблагодарить всю нашу команду, которая действительно сделала невозможное. Команда была той движущей силой, которая заставила меня поверить в наши силы, вдохновила и убедила, что мы можем. И благодаря их ежедневному самоотверженному и ответственному труду мы имеем такой результат.

Я благодарен сторонам инвестиционного проекта – правительству Республики Армения, Евразийскому банку развития, банку HSBC – за доверие и поддержку. Я благодарю всех наших партнеров, благодаря которым этот мегапроект стал реальностью.

В рамках проекта на 32 га построена и меблирована территория около 70 тыс кв.м. На данный момент у нас уже есть коровник на 1500 голов, который будет давать 40-45 тыс литров молока в день, и свиноферма на 560-600 свиноматок, которая будет давать 17 тыс голов в год.

Одной из гарантий обеспечения замкнутого цикла и высококачественного молока являются корма и их производство. У нас на территории комплекса есть свои земельные участки, где мы сами сеем семена, перерабатываем их на собственной мельнице и поставляем животным. Следующий важный этап – правильная обработка молока, его упаковка и презентация потребителю. Только после всех этих этапов наш замкнутый цикл завершится. В направлении каждого из данных этапов мы должны продолжать быть последовательными, действовать с правильными подходами, чтобы иметь качественный продукт.

Что касается препятствий, то, пожалуй, единственной проблемой был дефицит и нехватка специалистов, и то потому, что фермы такого масштаба и с такими требованиями раньше в Армении не строились. К сожалению, в нашей стране люди не занимались профессиональным животноводством, и в результате мы имеем те последствия, о которых я сказал. Но нам удалось восполнить этот пробел нашими зарубежными партнерами. Они были рядом с нами на этом нелегком пути, помогая нам своими профессиональными навыками, опытом и советами.

В ближайшее время мы продолжим работу над строительством скотобойни, которая нам больше всего понадобится весной, и над строительством завода, который будет готов к эксплуатации после доработки некоторых деталей.

- Господин Еремян, за это время партнеры посещали ферму? Какова была их реакция?

- Признаюсь честно, наши партнеры тоже были удивлены результатами и качеством работы нашей команды. Видеть, как быстро идут работы и с каким качеством все делается. За этот период мы открыли 90 рабочих мест в Ташире и еще 200 рабочих мест на нашем заводе в Ереване. Все специалисты проходят обучение, наши партнеры агрохолдинга “Залесье” с радостью передают свои знания, делятся опытом и советами.

Да, мы своей работой продолжаем удивлять многих людей, но не это было нашей целью. Нашей целью было стать примером, установить стандарт и обеспечить качество. Мы внедряем новые подходы в аграрную экономику Армении, вытесняем из рабочего процесса и лексики слова и термины, которых больше не существует. В нашем комплексе нет ни доярок, ни скотников, работа здесь требует больше профессиональных знаний и навыков. Сегодня наши операторы машинного доения, ответственные по уходу за животными выполняют сложную и очень ценную работу, которая требует от них полного изменения подхода, обучения, изучения нового.