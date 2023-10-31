Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-10-23

ЕРЕВАН, 31 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 31 октября, курс доллара США вырос на 0.74 драмa и составил 403.00 драм. Курс евро вырос на 4.37 драмa и составил 429.84 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 4.38 драм. Курс британского фунта вырос на 3.84 драмa и составил 491.62 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 237.64 драмa и составила 25882.40 драм. Цена серебра выросла на 5.66 драмa и составила 299.95 драм.