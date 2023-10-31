Азиатские индексы выросли - 31-10-23

ТОКИО, 31 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.53% и составил 30858.85 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.01% и составил 2253.72 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.09% и составил 3018.77 пункта, а HANG SENG снизился на 1.69% и составил 17112.48 пункта.