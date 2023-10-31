На сегодняшний день школы Армении зачислен 16 371 ребенок - вынужденный переселенец из Нагорного Карабаха

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Араксия Сваджян в ходе состоявшегося в “Гуманитарном центре” брифинга коснулась реализуемых в сфере образования программ и отметила, что по состоянию на 31 октября в школы областей Армении и Еревана зачислен 16 371 ребенок - вынужденный переселенец из Нагорного Карабаха, 5185 из них - в Ереване, остальные - в областях.

“Продолжается также программа обеспечения непрерывности образования в начальных и средних профессиональных учебных заведениях, а также в высших учебных заведениях. На данный момент в учреждениях начального и среднего профессионального образования обучается 991 студент, в вузах - 1645”, - сообщила замминистра.

Коснувшись программы поддержки учителям - вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, Араксия Сваджян отметила, что на данный момент заявки подали 126 бенефициаров, из которых 52 уже направлены на работу. Замминистра напомнила, что учителя - вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, получат 30-процентную надбавку при начале работы в школах во всех областях республики, а при поступлении на работу в некоторых областях: Сюнике, Вайоц Дзоре, общинах Чамбарак и Варденис Гегаркуникской области, городах Ноемберян, Иджеван и Берд Тавушской области, то в этом случае, помимо 30-процентной доплаты, им также будет выплачиваться ежемесячный бонус в размере 50 000 драмов.