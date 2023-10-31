Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях с ХАМАС в глубине сектора Газа

Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В последние часы совместные силы Армии обороны Израиля во главе с сухопутными подразделениями вели ожесточенные бои в глубине территории сектора Газа", - говорится в сообщении.

В армии также сообщили, что израильские военные атаковали форпост ХАМАС в северной части анклава. "Кроме того, [израильские] силы убили десятки террористов, поразили установки для запуска противотанковых ракет, наблюдательные посты и изъяли множество оружия", - отмечается в тексте.