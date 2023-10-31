Премьер-министр Пашинян принял новоназначенного посла Польши в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Польша в Республике Армения Петра Сквечинского.

Премьер-министр поздравил посла со вступлением в должность и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности. Никол Пашинян подчеркнул важность развития армяно-польских отношений как в сфере политического диалога, так и в сфере экономики. Премьер-министр подчеркнул важность реализации имеющегося потенциала по расширению торгово-экономических связей.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были затронуты вынужденное переселение более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки и сложившаяся гуманитарная ситуация.

Петр Сквечинский подчеркнул заинтересованность правительства Польши в углублении и расширении сотрудничества с Арменией в различных направлениях и добавил, что в ходе своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних связей.

Состоялся обмен мнениями по армяно-польским отношениям, взаимодействию Армения-ЕС и другим вопросам.