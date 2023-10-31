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Программа продления срока эксплуатации ААЭС до 2036 года начнется в следующем году

Программа продления срока эксплуатации ААЭС до 2036 года начнется в следующем году

Программа продления срока эксплуатации Армянской АЭС вдвое начнется в следующем году. В 2024 году на эти цели будет выделено 20,2 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год.

Министр отметил, что с АЭС связаны два процесса.

«Есть план по продлению проектного срока эксплуатации АЭС. Эта программа стартовала и продолжается уже несколько лет. В рамках этой программы в следующем году запланировано выделение 7 млрд драмов на продолжение и завершение ряда работ. Мы планируем и программу двойного продления, целью которой продление срока эксплуатации нашей АЭС до 2036 года при наличии соответствующих лицензий», - сказал Саносян, добавив, что на эти цели будет выделено 20,2 млрд драмов.  

После работ по модернизации срок эксплуатации Армянской АЭС был продлен до 2026 года. Армения  планирует построить и новую атомную электростанцию.


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