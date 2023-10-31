Премьер-министр Армении направил поздравительное послание недавно назначенному премьер-министру Словакии

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание недавно назначенному премьер-министру Республики Словакия Роберту Фито по случаю его вступления на пост.

Как передает «Арменпресс», в послании говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с назначением на пост премьер-министра Словацкой Республики.

Уверен, что Ваш богатый политический опыт на государственных должностях наилучшим образом послужит дальнейшему прогрессу Словакии.

Надеюсь, что за время Вашего пребывания на посту дружественные отношения между Арменией и Словакией еще больше расширятся на благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Словакии - мира и благополучия».