Премьер-министр Армении направил поздравительное послание недавно назначенному премьер-министру Словакии
16:28, 31 Октябрь 2023
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание недавно назначенному премьер-министру Республики Словакия Роберту Фито по случаю его вступления на пост.
Как передает «Арменпресс», в послании говорится:
«Сердечно поздравляю Вас с назначением на пост премьер-министра Словацкой Республики.
Уверен, что Ваш богатый политический опыт на государственных должностях наилучшим образом послужит дальнейшему прогрессу Словакии.
Надеюсь, что за время Вашего пребывания на посту дружественные отношения между Арменией и Словакией еще больше расширятся на благо наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Словакии - мира и благополучия».
Подпишитесь на наш канал в Телеграм