В Ереване проходит ярмарка вакансий для принудительных переселенцев из Нагорного Карабаха

В Ереване проходит ярмарка вакансий «Artsakh Career Expo», на ней более 2000 предложений вакансий в разных сферах для переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как сообщает «Арменпресс», целью ярмарки вакансий является поддержка вынужденно переселенных граждан Арцаха в вопросах трудоустройства, социальной, образовательной и интеграции в трудовую жизнь.

Соучредитель «Artsakh Career Expo» Мане Барегамян в беседе с журналистами отметила, что многие люди попытались мобилизовать свои силы и выступить с различными инициативами, чтобы помочь вынужденно переселенным гражданам из Нагорного Карабаха, и их команда не стала исключением.

«Сразу после болезненных событий, произошедших в конце сентября, возникла идея организовать такое мероприятие. Мы понимали, что поиск работы будет приоритетом для наших соотечественников, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха. Я и моя команда имеем большой опыт в этой области и решили выступить с такой инициативой. К моему удивлению, реакция была достаточно активной, мы не ожидали такого потока предложений», - сказала Барегамян.

Касаясь представленных на ярмарке организаций, Мане Барегамян сообщила, что имеется более 50 организаций-работодателей и более 2000 должностей. Области очень разные: информационные технологии, техническое обслуживание, услуги, образование, финансы и т. д.

Алиса Гаспарян переехала в Армению из Степанакерта, где долгие годы работала бухгалтером. Алиса пришла на ярмарку вакансий с большими ожиданиями.

«Мы уже обосновались здесь всей семьей и надеемся очень скоро найти работу. Хотя по профессии я бухгалтер, сейчас ищу любую работу, чтобы мы могли заботиться о своих нуждах и обеспечивать расходы семьи», - сказала Алиса Гаспарян.

Компания «Еремян Проджектс» предложила большое количество рабочих мест во всех отраслях деятельности компании. Представитель компании Валентина Шагинян отметила, что они участвуют в такой выставке уже в третий раз.

«Должен сказать, что мы предлагаем и профессиональное обучение. Наша компания специализируется на ресторанном бизнесе, кроме этого у нас есть еще центр доставки, а также молочное и мясное производство, то есть у компании широкие возможности», - сказала Шагинян.

Выставка благотворительная, некоммерческая.