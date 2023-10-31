Армения прилагает усилия для диверсификации своих внешнеэкономических отношений: министр экономики

Торговые отношения с Россией важны для Армении, но правительство вместе с этим прилагает усилия по диверсификации внешнеэкономических связей и по другим направлениям.

Об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.

Отвечая на вопрос «Арменпресс» о проблемах экспорта коньяка на КПП «Верин Ларс», министр сказал, что торговые операции по различным направлениям осуществляются в пределах нормы.

«Проблема, которая была несколько дней, теперь уже разрешена», - сказал Керобян.

Он добавил, что некоторые компании экспортируют продукцию на пароме, и на этом направлении проблем нет.

Министр не видит никаких проблем и в процессе экспорта из Армении в Россию.

«Торговые отношения с Россией для нас очень важны, и мы их развиваем. Но мы тратим значительные усилия, ресурсы и время на диверсификацию наших внешнеэкономических связей и по другим направлениям», - сказал Керобян.

По словам министра, в этом направлении есть определенные успехи. К слову, взаимная торговля с Объединенными Арабскими Эмиратами за последние 2-3 года выросла в десять раз. Оборот уже превышает 1 миллиард долларов. Министр полагает, что этот объем достигнет 1,5, а то и 2 миллиардов долларов. Министр экономики заверил, что важно укреплять и развивать существующие деловые связи.

Правительство видит большой потенциал и в других направлениях. «Мы очень близки к преодолению двустороннего товарооборота с Германией и США в 1 миллиард долларов, товарооборот с Францией тоже значительно растет», - сказал Керобян.

В ноябре Армения примет участие в крупнейшей международной выставке в Шанхае. Будет представлено более 20 компаний. В феврале Армения примет участие в крупнейшей международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. «В целом мы существенно диверсифицировали свое участие в региональных выставках», - сказал он.

В начале октября стало известно, что российская сторона осуществляет таможенный контроль всех партий коньяка, экспортируемого из Армении в Россию. Десятки машин с армянским коньяком ждали окончания проверки в Верхнем Ларсе. Однако поздно вечером 4 октября российская сторона отозвала установленное ею новое регулирование.