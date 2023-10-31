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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5

На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился в 122 км к юго-востоку от города Бирджанд. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и жертвах пока не поступало.


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