В Иране произошло землетрясение магнитудой 5
На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр землетрясения находился в 122 км к юго-востоку от города Бирджанд. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о разрушениях и жертвах пока не поступало.
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