В Иране произошло землетрясение магнитудой 5

На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился в 122 км к юго-востоку от города Бирджанд. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и жертвах пока не поступало.