По приблизительным данным, каждый турист в Армении тратит около $1200: министр экономики РА

По приблизительным данным, каждый турист в Армении тратит около $1200. Как передает «Арменпресс», эти данные на совместном заседании постоянных комиссий НС при предварительном обсуждении проекта закона о государственном бюджете на 2024 год представил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«По данным на 9 месяцев в Армению приехало 1 миллион 850 000 туристов. Мы проводим постоянные исследования на пограничных пунктах Армении. По приблизительным данным, один турист тратит в Армении около $1200», - сказал Керобян.

Говоря о проекте бюджета, министр сообщил, что за последние 3 года бюджет туризма увеличился в 6,5 раза, в 2024 году запланировано выделить13 млрд 188 млн драмов. В целом на маркетинговую деятельность в 2024 году планируется выделить 1,5 млрд драмов, что намного больше по сравнению с 990 млн драмов этого года и 170 млн драмов прошлого года.

Министр также сообщил, что в 2024 году они реализуют новую программу развития туристической инфраструктуры, в рамках которой планируют программу развития 20 туристических кластеров, отмеченных в плане правительства.