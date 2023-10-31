Время в Ереване: 11:07:36,   1 Ноябрь 2023

Ставка рефинансирования установлена на уровне 9,5%: Центральный банк Республики Армения

Ставка рефинансирования установлена на уровне 9,5%: Центральный банк Республики Армения

На заседании Центрального банка Республики Армения 31 октября принято решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, установив ее на уровне 9,5%.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение ЦБ, также принято решение снизить процентную ставку ломбардного РЕПО, предоставляемого ЦБ РА, до 11%, по средствам, привлеченным Центральным банком из банков до 8%.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]