ВВП Грузии за три квартала 2023 года вырос на 6,8%

В период с января по сентябрь 2023 года реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 6,8%. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что по данным Национальной статистической службы Грузии, экономический рост в сентябре составил 5,1%. В сентябре рост наблюдался в финансовой и в страховой деятельности, в строительстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе. В то же время в обрабатывающей промышленности, транспорте и сфере недвижимости зафиксирован спад.

Товарооборот Грузии за девять месяцев года превысил $15,9 миллиарда, что на 16,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Экспорт составил более $4,6 млрд (рост: 12,7%), импорт - более $11,3 млрд (рост: 18,2%).