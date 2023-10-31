Из северных районов сектора Газа эвакуировано около 800 000 мирных жителей

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что, по меньшей мере, 800 000 мирных жителей покинули северные районы сектора Газа. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Рады видеть, что более 800 тыс. палестинцев эвакуировались из северной части, где находится главная зона боевых действий. ХАМАС не дало многим из них сделать этого, однако многим все-таки удалось. Надеемся, что все из них эвакуируются из соображений собственной безопасности», - сказал Конрикус.

Джонатан Конрикус также отметил, что гуманитарная помощь продолжает поступать в сектор Газа из Египта через КПП «Рафах».

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны быть эвакуированы на юг сектора Газа в течение одного дня. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики палестинского движения ХАМАС скрываются в туннелях под домами города Газа.

ХАМАС призвал жителей игнорировать указания Израиля. Движение также обратилось к Организации Объединенных Наций с призывом принять меры против насильственного перемещения.