Первые американские пленные, освобожденные ХАМАСом, возвратились в Чикаго

Две гражданки США, освобожденные палестинским радикальным движением ХАМАС, вернулись в Чикаго. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию журнала Fox 32 Chicago.

18-летняя Натали Раанан и ее мать Джудит проводили отпуск в Израиле, когда их похитили в результате внезапного нападения ХАМАС 7 октября.

ХАМАС освободил американок 20 октября, заявив, что это было сделано «по гуманитарным соображениям». Они первые заключенные, освобожденные боевиками.

Президент США Джо Байден поговорил с женщинами в день их освобождения.

Как ранее сообщал «Арменпресс», в ходе наземной операции в секторе Газа Израиль освободил пленную женщину, военнослужащую Ори Мегидиш. В заложниках у ХАМАСа до сих пор находятся более 230 человек, которых боевики хотят обменять на заключенных в Израиле палестинцев.