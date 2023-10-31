В 2024 году ожидаются налоговые поступления в размере 2 трлн 566 млрд драмов: министр финансов Армении

В 2024 году ожидаются налоговые поступления в размере 2 трлн 566 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при предварительном обсуждении проекта государственного бюджета на 2024 год сообщил министр финансов Ваге Ованнисян.

«Мы ожидаем налоговые поступления в размере 2 трлн 566 млрд драмов», - сказал Ованнисян.